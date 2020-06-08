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Укр / Рус

На суде по MH17 снова нет никого из подозреваемых, одного представляет адвокат

Понедельник, 8 июня 2020, 11:50

На вторую сессию судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 не явился ни один из четырех подозреваемых.

Об этом объявил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Они также отсутствовали во время первого заседания в марте.

Пулатов представлен в процессе командой адвокатов, двое из них находятся сегодня на заседании. Из-за коронавируса количество людей в зале заседаний ограничено, по два представителя от стороны защиты и обвинения.

Судья отметил, что дело рассматриваться в отсутствие обвиняемых и все представленные данные будут касаться всех четырех, если не будет отдельно указано иное.

В марте стало известно, что российского военного Пулатова, который в 2014 году был одним из руководителей разведки боевиков на Донбассе, представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате. Также им будет помогать российский юрист Елена Кутина, однако россиянка по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

Как сообщалось, 10 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде.

Процесс, который ведут судьи Гаагского окружного суда, проходит в судебном комплексе "Схипхол" на окраине Амстердама. В первые дни слушаний прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей.

Подробнее о судебном разбирательстве читайте в статье: "10 вопросов о новом гаагском суде: кого и как накажут за сбитый лайнер MH17".

Темы: MH17суд


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