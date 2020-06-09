Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Президент определил его как неотложный.

Текст законопроекта и сопроводительные к нему документы пока отсутствуют.

Что было раньше: 28 апреля президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ.

Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме.