Исторический момент: Зеленский подписал закон о рынке земли

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Вторник, 28 апреля 2020, 15:02

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-IX, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев".

Детали: Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: земля Зеленский


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