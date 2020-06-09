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Экс-главу Львовской ОГА заподозрили в незаконной продаже земли на 7 миллионов

Вторник, 9 июня 2020, 20:39

Прокурор Львовской области Ирина Диденко подписала подозрение экс-главе Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому в незаконном отчуждении земли на 7 миллионов гривен.

Источник: пост Диденко в Facebook, Интерфакс-Украина

Детали: В частности, бывший чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В сообщении не указана фамилия экс-главы обладминистрации, но прилагается копия распоряжения о продаже участка площадью более 15 га земли ООО "Узлисся".

В базе распоряжений глав Львовской обладминистрации такой документ обнародован 8 августа 2019 года за подписью Маркияна Мальского. Кроме этого, 8 августа обнародованы еще 2 распоряжения о продаже земли ООО "Узлисся".

Прокуратура считает, что руководитель обладминистрации не имел права продавать эту землю, поскольку на ней расположены общественное озеро и защитная полоса, которые не подлежат отчуждению.

Прокурор области указала, что готовится иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства.

 

Прямая речь Диденко: "По версии следствия, в прошлом чиновник издал распоряжение, которым передал в собственность обществу земельный участок площадью более 15 га, расположенный за пределами населенного пункта с.Стрелки на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. Однако на этом участке на самом деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности".

По данным системы YouControl, конечным бенефициаром ООО "Узлисся" является экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий.

Мальский возглавлял Львовскую ОГА с 5 июля по 26 декабря 2019 года.

 

Напомним: Бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий фактически завладел уже более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОшников.

Темы: Львовщиназемлякриминал


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