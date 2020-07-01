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Украина вплотную приблизилась к показателю, после которого надо усиливать карантин

Среда, 1 июля 2020, 13:01

Правительство готовится ко второй волне эпидемии: показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения.

Источник: Офис президента

Детали: Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что показатель в 60 больных людей на 100 000 населения - это лимит, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей.

На традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса президенту Владимиру Зеленскому доложили о показателе заболеваемости в 58 человек на 100 тысяч, однако, отмечается, что задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%.

Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где были зафиксированы нарушения карантина.

Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.

Прямая речь: "У нас достаточно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой".

Что предшествовало: После традиционного совещания 30 июня президент Владимир Зеленский отметил, что Украине следует готовиться ко второй волне заболевания коронавирусом.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантин


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