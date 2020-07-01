Месяц фотофиксации ПДД: водители заплатили ₴31 миллион штрафов

Министерство внутренних дел подвело итоги первого месяца работы системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступил уже 31 миллион гривен уплаченных штрафов.

Источник: директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко в Facebook

Детали: Шевченко говорит о снижении количества превышений скорости движения в четыре раза.

Прямая речь: "Было 57880, стало 13325. Уплачено нарушителями уже 31 млн гривен. Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня 1 июля водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще, чем 1 июня. А значит есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом году было 3454".

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