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Месяц фотофиксации ПДД: водители заплатили ₴31 миллион штрафов

Среда, 1 июля 2020, 14:50
Месяц фотофиксации ПДД: водители заплатили ₴31 миллион штрафов

Министерство внутренних дел подвело итоги первого месяца работы системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступил уже 31 миллион гривен уплаченных штрафов.

Источник: директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко в Facebook

Детали: Шевченко говорит о снижении количества превышений скорости движения в четыре раза.

 

Прямая речь: "Было 57880, стало 13325. Уплачено нарушителями уже 31 млн гривен. Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня 1 июля водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще, чем 1 июня. А значит есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом году было 3454".

Предыстория:

  • С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.
  • За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.
  • В то же время на вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.
  • МВД ежедневно рассказывает об антирекордах и злостных нарушителях скоростного режима.

Украинская правда
Темы: автоМВД
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