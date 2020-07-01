Месяц фотофиксации ПДД: водители заплатили ₴31 миллион штрафов
Среда, 1 июля 2020, 14:50
Министерство внутренних дел подвело итоги первого месяца работы системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступил уже 31 миллион гривен уплаченных штрафов.
Источник: директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко в Facebook
Детали: Шевченко говорит о снижении количества превышений скорости движения в четыре раза.
Прямая речь: "Было 57880, стало 13325. Уплачено нарушителями уже 31 млн гривен. Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня 1 июля водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще, чем 1 июня. А значит есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом году было 3454".
Предыстория:
- С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.
- За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.
- В то же время на вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.
- МВД ежедневно рассказывает об антирекордах и злостных нарушителях скоростного режима.
Украинская правда