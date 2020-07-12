Пьяное ДТП под Киевом: погибли 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице – СМИ
Воскресенье, 12 июля 2020, 23:40
В результате ДТП на Старообуховской трассе в 5 км от Киева погибли два взрослых и двое детей, за жизнь еще одного мальчика борются врачи.
Источник: Киев оперативный
Детали: По данным СМИ, водитель автомобиля Mercedes Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного опьянения – Драгер показал 1,3 промилле.
Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором и ехала пострадавшая семья.
В автомобиле Hyundai ехали 5 человек – двое взрослых (погибли сразу), девочка 8-лет (также погибла) и еще двое парней 10 и 12 лет (10-летний погиб, 12-летний госпитализирован в тяжелом состоянии).
Как пишет "Киев оперативный", в 2010 году в результате ДТП Желепа уже убил женщину таким же образом, он отбыл наказание и вышел на свободу.
Украинская правда