13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования.

Источник: ООС

Детали: Формирование РФ применяли запрещенные минского договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования РФ обстреляли и участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120 мм.

Дословно: "Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирования. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.

В общем, за прошедшие сутки, к сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков".

Детали: С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.