Высказывания Медведчука в эфире "112 Украина" угрожают нацбезопасности Украины – регулятор

2 июля Национальный совет решил назначить внеплановую проверку телеканала логотип "112 Украина" - вещателя проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и / или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизаций распространять объективную информацию.

Источник: пресс-служба Нацсовета

Детали: Мониторингом регуляторного органа в эфире телеканала 22 - 24 июня зафиксирован проиллюстрированный комментарий народного депутата Виктора Медведчука к телепередачам "LIVE" и "ПРАЙМ". Он звучал 22 и 23 июня - 5 раз, 24 июня - один раз.

В нем политик положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по их реализации.

В Нацсовете отметили, что эти мысли он изложил журналистам "Российской газеты", которая является печатным органом правительства страны-оккупанта, по статье президента РФ Владимира Путина в американском журнале The National Interest. В ней говорилось о трактовке российским президентом причин Второй мировой войны, глобальные последствия и переосмысления в современном глобализированном обществе.

В этой статье Путин возложил ответственность за начало войны, кроме нацистской Германии на ведущие державы того времени - Великобританию, Францию, Польшу.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Польши, Латвии, Эстонии и других стран раскритиковали статью Путина, обвинив российского президента в искажении исторических фактов.

Также Медведчук в еще одном комментарии, который звучит в эфире вещателя, оценивает инициативу президента страны-агрессора как такую, что позволит прекратить многочисленные инсинуации в адрес Советского Союза. То есть в передаче звучит только позиция, которую сейчас отстаивает официальная Москва, и которая не дает всестороннего анализа и трактовки политики Советского Союза во Второй мировой войне.

В одном выступлении ведущих или речах гостей телепередач "LIVE" и "ПРАЙМ" в течение 22 - 24.06.2020, сообщает регулятор, не было подано информации и оценки в контексте актуальной на сегодня ситуации с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Дословно: "Продемонстрирована в эфире телеканала "112 Украина" позиция Медведчука относительно статьи Путина в контексте событий в Украине является благоприятной для российского правительства, такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезной международной напряженности, составляют угрозу национальной безопасности Украины".

Напомним: Нацсовет проверит телеканал "112 Украина" после карантина еще по одной причине - за трансляцию российского мультфильма.