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Российские наемники ранили воина ВСУ

Четверг, 2 июля 2020, 20:32
Российские наемники ранили воина ВСУ

2 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил - одного защитника Украины ранили.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Предыстория: 2 июня в штабе операции объединенных сил сообщали об "относительное затишье" на некоторых участках фронта, а в течение 2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

1 июля совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня из-за пандемии.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСВооруженные силыобстрел
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