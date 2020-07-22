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SpaceX показала, как на Землю возвращаются многокразовые обтекатели ракеты Falcon 9

Среда, 22 июля 2020, 04:36
SpaceX показала, как на Землю возвращаются многокразовые обтекатели ракеты Falcon 9

В компании Илона Маска SpaceX показали момент возвращения на Землю обтекателей носовой части ракеты-носителя Falcon 9.

Источник: SpaceX

Детали: Все многократные части ракеты-носителя Falcon 9 вернулись на землю, они будут вновь использованы в будущих запусках компании.

Первая, многоразовая часть ракеты Falcon 9, которая 20 июля помогла вывести на орбиту Земли первый военный спутник связи Южной Кореи, вернулась на Землю за 8 минут 40 секунд после запуска с космодрома на мысе Канаверел.

В компании отмечают, что Falcon 9, которая использовалась в запуске спутника Южной Кореи, 30 мая вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon, который доставил астронавтов Дугласа Херли и Боба Бенци на Международную космическую станцию. Отметим, что уже 3 июня ракета Falcon 9, которая вывела астронавтов NASA в космос, вернулась к космодрому.

Впоследствии Маск сообщил, что обе части носового обтекателя удалось "поймать" кораблям компании.

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