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SpaceX показала, як на Землю повертаються багаторазові обтічники ракети Falcon 9

Середа, 22 липня 2020, 04:36

В компанії Ілона Маска SpaceX показали момент повернення на Землю обтічників носової частини ракети-носія Falcon 9.

Джерело: SpaceX

Деталі: Всі багаторазові частини ракети-носія Falcon 9, яка 20 липня вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї, повернулися на землю, вони будуть знов використані в майбутніх запусках компанії. 

Перша, багаторазова частина ракети Falcon 9 повернулася на Землю за 8 хвилин 40 секунд після запуску з космодромі на мисі Канаверал. У компанії відзначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. Відзначимо, що вже 3 червня ракета Falcon 9, яка вивела астронавтів NASA у космос, повернулась на космодром для підготовки до нового старту.

Згодом Ілон Маск повідомив, що обидві частини носового обтічника вдалось "впіймати" кораблям компанії.

Теми: коронавірус


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