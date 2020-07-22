SpaceX показала, як на Землю повертаються багаторазові обтічники ракети Falcon 9

В компанії Ілона Маска SpaceX показали момент повернення на Землю обтічників носової частини ракети-носія Falcon 9.

Джерело: SpaceX

Деталі: Всі багаторазові частини ракети-носія Falcon 9, яка 20 липня вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї, повернулися на землю, вони будуть знов використані в майбутніх запусках компанії.

Перша, багаторазова частина ракети Falcon 9 повернулася на Землю за 8 хвилин 40 секунд після запуску з космодромі на мисі Канаверал. У компанії відзначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. Відзначимо, що вже 3 червня ракета Falcon 9, яка вивела астронавтів NASA у космос, повернулась на космодром для підготовки до нового старту.

Згодом Ілон Маск повідомив, що обидві частини носового обтічника вдалось "впіймати" кораблям компанії.