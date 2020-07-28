"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу: "До встречи во вторник"

Пресс-служба столичного футбольного клуба "Динамо" опубликовала тексты писем, которые присылали друг другу президент клуба Игорь Суркис и будущий тренер команды Мирча Луческу.

Источник: пресс-служба киевского "Динамо"

Дословно ФК: "На страницы румынской прессы попал текст письма, который Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля.

Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент "Динамо" решил обнародовать переписку с господином Луческу, чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон. Ниже прилагаются тексты электронных писем друг другу Игоря Суркиса и Мирчи Луческу".

Детали: В частности, в письме Луческу к Суркису говорилось, что он отказывается от сотрудничества с клубом, так как "не хотел бы своим присутствием в команде создать любые проблемы семьи Суркисов".

Кроме того, Луческу не приняла часть киевских болельщиков.

Сурсис в письме успокоил тренера и призвал к сотрудничеству. После этого Луческу заверил президента "Динамо" в том, что он готов приступить к работе уже во вторник, 28 июля.

Напомним: