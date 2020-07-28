"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу: "До встречи во вторник"
Пресс-служба столичного футбольного клуба "Динамо" опубликовала тексты писем, которые присылали друг другу президент клуба Игорь Суркис и будущий тренер команды Мирча Луческу.
Источник: пресс-служба киевского "Динамо"
Дословно ФК: "На страницы румынской прессы попал текст письма, который Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля.
Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент "Динамо" решил обнародовать переписку с господином Луческу, чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон. Ниже прилагаются тексты электронных писем друг другу Игоря Суркиса и Мирчи Луческу".
Детали: В частности, в письме Луческу к Суркису говорилось, что он отказывается от сотрудничества с клубом, так как "не хотел бы своим присутствием в команде создать любые проблемы семьи Суркисов".
Кроме того, Луческу не приняла часть киевских болельщиков.
Сурсис в письме успокоил тренера и призвал к сотрудничеству. После этого Луческу заверил президента "Динамо" в том, что он готов приступить к работе уже во вторник, 28 июля.
Напомним:
- 23 июля владелец клуба "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что новым тренером команды стал Луческу. С 2004 по 2016 Луческу тренировал "Шахтер".
- Ультрас киевского "Динамо" с возмущением встретили известие о назначении Луческу.