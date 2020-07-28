"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу: "До встречи во вторник"

Пресс-служба столичного футбольного клуба "Динамо" опубликовала тексты писем, которые присылали друг другу президент клуба Игорь Суркис и будущий тренер команды Мирча Луческу.

Источник: пресс-служба киевского "Динамо"

Дословно ФК: "На страницы румынской прессы попал текст письма, который Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля...

Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент "Динамо" решил обнародовать переписку с господином Луческу, чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон. Ниже прилагаются тексты электронных писем друг другу Игоря Суркиса и Мирчи Луческу".

Детали: В частности, в письме Луческу к Суркису говорилось, что он отказывается от сотрудничества с клубом, так как "не хотел бы своим присутствием в команде создать любые проблемы семьи Суркисов".

Кроме того, Луческу не приняла часть киевских болельщиков.

Суркис в письме успокоил тренера и призвал к сотрудничеству. После этого Луческу заверил президента "Динамо" в том, что он готов приступить к работе уже во вторник, 28 июля.

№1. Письмо Луческу к Суркису, которое попало в румынские СМИ:

К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой Динамо Киев.

Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, поддержки которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.

Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переходы с Галатасарая в Бешикташ, с Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с распростертыми объятиями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в этих странах.

Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории.

Мой приход в Динамо Киев в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, поскольку деньги - это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более, что ходили слухи о неслыханном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

Я хотел вернуться в украинский футбол, поскольку именно здесь я узнал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непередаваемую атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных.

Я хотел соревнований, таких, которые были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые порадовали трибуны. Украина этого заслуживает.

№2. Письмо Суркиса тренеру:

Уважаемый Мистер!

Волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и очень мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки Динамо будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный "мореплаватель", как Мирча Луческу.

В нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему надлежащие условия для достижения амбициозных целей.

Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия - залог успеха и новых побед!

№3. Письмо-ответ Луческу:

Уважаемый господин Президент!

С глубоким уважением отношусь к Вашей стойкости в развитии ФК Динамо.

Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда есть поддержка таких людей, как Вы.

Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семьи киевского клуба.

Уверен, что вместе с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и последующей работы клуба под моим руководством.

До встречи в Киеве во вторник.

Напомним: