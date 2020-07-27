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Румынские СМИ пишут, что Луческу передумал тренировать "Динамо", клуб опровергает

Понедельник, 27 июля 2020, 17:37
фото: Dynamo.kiev.ua

Румынский футбольный тренер Мирча Луческу решил отказаться от работы в киевском "Динамо".

Источник: эксклюзив румынского спортивного издания gazeta sporturilor, которая цитирует Луческу; Громадське радіо 

Прямая речь Луческу: Я благодарю семьи Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде во время матчей.

Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба".

Детали: Он заявил, что он вернулся в Украину, чтобы снова "войти в ту атмосферу непредсказуемого футбола", а зарплата его беспокоила меньше всего.

Между тем пресс-служба "Динамо" опровергла эту информацию в комментарии украинскому изданию "Громадське радіо".

Что предшествовало: 23 июля владелец клуба "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что новым тренером команды стал Луческу. С 2004 по 2016 Луческу тренировал "Шахтер".

Темы: футбол


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