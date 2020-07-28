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Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" вновь болеет в российской тюрьме – жена

Вторник, 28 июля 2020, 18:00
Фигурант дела Хизб ут-Тахрир вновь болеет в российской тюрьме – жена
фото: кримська солідарність

Состояние здоровья украинского политзаключенного Узеира Абдуллаева в российской колонии ухудшилось.

Источник: жена Фера Абдуллаева в комментарии "Укринформа"

Прямая речь Абдуллаевой: "Сегодня позвонил Узеир и сказал, что его вызвали к начальству. Сообщили, что поступил очередной мой запрос о состоянии его здоровья и условий содержания. По словам мужчины, у него со вчерашнего дня появились признаки ОРВИ".

Детали: Она также добавила, что, по словам мужчины, в колонии много заключенных болеют.

Почему это важно: Симптомы ОРВИ - тревожные симптомы при коронавирусной болезни. То, что многие больные в колонии болеют, тоже может быть признаком заражения.

Омбудсмен неоднократно сообщала, что в российских застенках не придают должного защиты заключенным во время пандемии коронавируса.

Предыстория: 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

В апреле 2018 года сообщалось, что Узеир Абдуллаев находится в критическом состоянии.

Темы: политзаключенныеоккупация
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