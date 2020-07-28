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Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" знову хворіє у російській в’язниці – дружина

Вівторок, 28 липня 2020, 18:00
фото: кримська солідарність

Стан здоров'я українського політв'язня Узеїра Абдуллаєва в російській колонії погіршився.

Джерело: дружина Фера Абдуллаєва в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Абдуллаєвої: "Сьогодні зателефонував Узеїр і сказав, що його викликали до начальства. Повідомили, що надійшов черговий мій запит щодо стану його здоров'я та умов тримання. За словами чоловіка, у нього з учорашнього дня з'явилися ознаки ГРВІ".

Деталі: Вона також додала, що, за словами чоловіка, в колонії багато в'язнів хворіють.

Чому це важливо: Симптоми ГРВІ – тривожні симптоми під час коронавірусної хвороби. Те, що багато хворих в колонії хворіють, теж може бути ознакою зараження.

Омбудсмен неодноразово повідомляла, що у російських застінках не надають належного захисту в’язням під час пандемії коронавірусу.

Передісторія: 12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. В результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір": Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

У квітні 2018 року повідомлялося, що Узеір Абдуллаєв перебуває у критичному стані.

10 квітня того ж року підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" продовжив арешт фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймуру Абдуллаєву, Узеіру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову, Рустему Ісмайлову й Емілю Джемаденову.

Українська правда
Теми: політв'язніокупація


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