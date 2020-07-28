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ЕС заявил о поддержке Украины после последних действий оккупантов в Крыму

Вторник, 28 июля 2020, 19:05

В Евросоюзе выступили с официальным заявлением поддержки Украины после церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей для флота РФ и последних ограничений въезда в Крым для украинских граждан.

Об этом говорится в заявлении спикера ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, обнародованном в Брюсселе во вторник, пишет "Европейская правда".

"Длительные усилия Российской Федерации по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, а также дальнейшие попытки насильно интегрировать незаконно аннексированные Крым и Севастополь в состав России являются нарушением международного права", - говорится в заявлении.

Таким образом спикер отреагировала на церемонию закладки новых кораблей для Черноморского флота РФ, в которой принял участие российский президент Владимир Путин, и последние ограничения пересечения админграницы с Крымом.

"Недавняя церемония закладки двух судов в Керчи - еще один четкий шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, которая имеет значительное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море. Другая причина обеспокоенности - последние ограничения свободы передвижения граждан Украины на Крымский полуостров и из него", - сказано в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что доступ на материковую часть Украины и право вернуться к месту жительства должны быть предоставлены безоговорочно, нельзя требовать российский паспорт.

"Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - резюмируют в ЕС.

В июле пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу с оккупированным Крымом с украинским паспортом. По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда и выезда является недействительным.



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