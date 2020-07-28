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ЄС заявив про підтримку України після останніх дій окупантів у Криму

Вівторок, 28 липня 2020, 19:05

У Євросоюзі виступили з офіційною заявою підтримки України після  церемонії закладки двох універсальних десантних кораблів для флоту РФ та останніх обмежень в’їзду в Крим для українських громадян. 

Про це йдеться у заяві речниці ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки, оприлюдненій в Брюсселі у вівторок, пише "Європейська правда". 

 "Тривалі зусилля Російської Федерації з підриву суверенітету і територіальної цілісності України, а також подальші спроби насильно інтегрувати незаконно анексовані Крим і Севастополь до складу Росії є порушенням міжнародного права", - йдеться у заяві.

Таким чином речниця відреагувала на церемонію закладення нових кораблів для Чорноморського флоту РФ, у якій взяв участь російський президент Владімір Путін, та останні обмеження перетину адмінкордону з Кримом.

"Недавня церемонія закладки двох суден в Керчі - ще один чіткий крок у тривалій мілітаризації півострова, яка має значний негативний вплив на регіональну безпеку в Чорному морі. Інша причина стурбованості  - останні обмеження свободи пересування громадян України на Кримський півострів і з нього", - сказано в заяві. 

У ЄС підкреслили, що доступ на материкову частину України і право повернутися за місцем проживання повинні бути надані беззастережно, вимоги російського паспорта не повинно бути. 

 "Європейський Союз продовжує очікувати, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз неухильно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - резюмують у ЄС.

У липні прикордонники РФ почали штрафувати кримчан за спробу перетнути адмінкордон з окупованим Кримом за українським паспортом. За твердженням ФСБ, український паспорт для в'їзду і виїзду є недійсним

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