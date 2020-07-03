Глава МОЗ чуть успокоил на счет последствий показателя заболеваемости COVID-19

Даже если в Украине будет больше 60 активных больных COVID-19 на 100 000 населения, тотальный строгий карантин вводить не будут.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 июля, отвечая на вопрос, будут ли возвращать строгий карантин, если Украина достигнет показателя в 60 больных 100 тысяч человек

Прямая речь: "Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, – сейчас мы находимся уже на уровне, сегодня утром, 59,7 на 100 тысяч населения.

Мы использовали этот показатель исключительно для определенности в отношении проведения внешнего независимого оценивания. И мы его считали по состоянию на 22 июня. Если бы этот показатель перешел 60, тогда бы принимали решение о переносе ВНО.

Что касается ограничительных мер, действующих на территории нашей страны, – я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры.

Есть общие ограничительные меры, касающиеся правил поведения, – пользование масками, антисептики, социальная дистанция, проведение различных мероприятий по количеству человек, – а есть конкретно по региону в условиях адаптивного карантина".

Детали: Министр напомнил, что есть 4 критерия, по которым могут усиливать ограничения в регионах.

Статистика коронавируса в Украине СНБО

Наиболее напряженная ситуация сейчас в западных регионах Украины – Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская области.

Всего 11 регионов, где показатели не соответствуют приемлемым. Поэтому по представлению главных санитарных врачей этих областей были усилены карантинные меры, отметил Степанов.

Этому предшествовало:

30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль говорил: Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей".

1 июля показатель заболеваемости в Украине составлял 58 случаев на 100 тысяч населения.

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