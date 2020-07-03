Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МОЗ чуть успокоил на счет последствий показателя заболеваемости COVID-19

Пятница, 3 июля 2020, 10:01
Глава МОЗ чуть успокоил на счет последствий показателя заболеваемости COVID-19

Даже если в Украине будет больше 60 активных больных COVID-19 на 100 000 населения, тотальный строгий карантин вводить не будут.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 июля, отвечая на вопрос, будут ли возвращать строгий карантин, если Украина достигнет показателя в 60 больных 100 тысяч человек

Прямая речь: "Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, – сейчас мы находимся уже на уровне, сегодня утром, 59,7 на 100 тысяч населения.

Мы использовали этот показатель исключительно для определенности в отношении проведения внешнего независимого оценивания. И мы его считали по состоянию на 22 июня. Если бы этот показатель перешел 60, тогда бы принимали решение о переносе ВНО.

Что касается ограничительных мер, действующих на территории нашей страны, – я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры.

Есть общие ограничительные меры, касающиеся правил поведения, – пользование масками, антисептики, социальная дистанция, проведение различных мероприятий по количеству человек, – а есть конкретно по региону в условиях адаптивного карантина".

Детали: Министр напомнил, что есть 4 критерия, по которым могут усиливать ограничения в регионах.

 
Статистика коронавируса в Украине
СНБО

Наиболее напряженная ситуация сейчас в западных регионах Украины – Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская области.

Всего 11 регионов, где показатели не соответствуют приемлемым. Поэтому по представлению главных санитарных врачей этих областей были усилены карантинные меры, отметил Степанов.

Этому предшествовало:

  • 30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль говорил: Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей".
  • 1 июля показатель заболеваемости в Украине составлял 58 случаев на 100 тысяч населения.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Минздрав
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
Все новости...