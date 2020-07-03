Жена Зеленского поборола коронавирус, но проблемы остались
Пятница, 3 июля 2020, 17:52
Первая леди Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и 3 июля выписалась из больницы.
Источник: пресс-служба Зеленского
Детали: В ведомстве отмечают, что она чувствует себя хорошо и "счастлива снова быть с семьей".
Однако, преодолев COVID-19, Зеленская нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома.
Предыстория:
- 12 июня стало известно, что у Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19.
- Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.
- Позже первую леди госпитализировали в столичную больницу.
- После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.
Украинская правда