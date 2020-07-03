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Жена Зеленского поборола коронавирус, но проблемы остались

Пятница, 3 июля 2020, 17:52

Первая леди Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и 3 июля выписалась из больницы.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: В ведомстве отмечают, что она чувствует себя хорошо и "счастлива снова быть с семьей".

Однако, преодолев COVID-19, Зеленская нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома.

Предыстория:

  • 12 июня стало известно, что у Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19.
  • Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.
  • Позже первую леди госпитализировали в столичную больницу.
  • После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкоронавирусэпидемия


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