Жена Зеленского поборола коронавирус, но проблемы остались

Первая леди Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и 3 июля выписалась из больницы.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: В ведомстве отмечают, что она чувствует себя хорошо и "счастлива снова быть с семьей".

Однако, преодолев COVID-19, Зеленская нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома.

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