Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Несмотря на COVID у жены, Зеленский продолжает ездить в офис

Понедельник, 15 июня 2020, 20:22

Президент Владимир Зеленский, у чьей жены недавно обнаружили коронавирус, ездит на работу в офис.

Источник: комментарий Украинской правде пресс-секретаря президента Юлии Мендель

Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский посещает офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса".

Детали: При этом Мендель заметила, что Зеленский ограничил свое общение "очень узким кругом" людей, с которыми придерживается социальной дистанции, а все совещания, переговоры и встречи, проводит по спецсвязи или по телефону.

Она сообщила также, что президент отменил запланированные на эту неделю поездки в регионы.

По ее словам, Зеленский чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты - отрицательные.

Напомним: 12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19.

Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.

После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы.

Роман Кравец, УП
Темы: ЗеленскийкоронавирусCovid-2019Офис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

Несмотря на COVID у жены, Зеленский продолжает ездить в офис

Канада рассмотрит упрощение визового режима для Украины – Зеленский

Полицейских, которые били протестующего под судом по Стерненко, отстранили – Крищенко

Коронавирус в мире: Украина составила список опасных для себя стран

В Одессе представили нового командующего украинского флота

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Все главные новости...
Зеленский
Канада рассмотрит упрощение визового режима для Украины – Зеленский
Зеленский написал письмо Разумкову: просит безотлагательно рассмотреть законопроект
Кабинетная война за "Укроборонпром", или Как втихаря перераспределяют миллиардные потоки
Последние новости
21:54
"Укроборонпром" не получал решений суда о восстановлении руководителя "Антонова" и уволит его 15 июня
21:46
Россия обиделась на троллинг СБУ возле посольства
21:43
Суд отправил Стерненко под домашний арест
21:29
НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского по рефинансу Приватбанка
21:26
Новости 15 июня: международное авиасообщение, Тимошенко и Ляшко
21:13
"Батькивщина" и "За майбутнє" обжалуют в суде членство иностранцев в набсоветах госкомпаний
21:03
Украину будут заливать дожди, непогода обойдет только три области
20:56
"Слуга народа" заслушивает единственного кандидата на должность главы МОН
20:40
У берегов Британии нашли обломки истребителя США, пилота ищут
20:25
Верховный Суд по делу о вкладах Суркисов стал на сторону Приватбанка
Все новости...