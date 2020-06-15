Несмотря на COVID у жены, Зеленский продолжает ездить в офис

Президент Владимир Зеленский, у чьей жены недавно обнаружили коронавирус, ездит на работу в офис.

Источник: комментарий Украинской правде пресс-секретаря президента Юлии Мендель

Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский посещает офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса".

Детали: При этом Мендель заметила, что Зеленский ограничил свое общение "очень узким кругом" людей, с которыми придерживается социальной дистанции, а все совещания, переговоры и встречи, проводит по спецсвязи или по телефону.

Она сообщила также, что президент отменил запланированные на эту неделю поездки в регионы.

По ее словам, Зеленский чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты - отрицательные.

Напомним: 12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19.

Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.

После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы.