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Зеленский переходит в онлайн и отменяет поездки из-за COVID-19 у жены

Пятница, 12 июня 2020, 20:58
Зеленский переходит в онлайн и отменяет поездки из-за COVID-19 у жены

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. В ведомстве уверяют, что состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности.

Принят специальный протокол режима работы президента, соответствует нормам действующего законодательства и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Отныне Зеленский ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с Зеленским, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми он общается лично, сужается к охране и ближайших помощников.

Предыстория: 12 июня у жены Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.

В интервью "Украинской правде"  Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это не страшно". Однако от этой идеи отказались.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкоронавирус
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