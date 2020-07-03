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Милованов объяснил, почему пока не может стать главой НБУ

Пятница, 3 июля 2020, 22:59

Экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов отметил, что до марта 2021 года не может занять пост главы Нацбанка.

Источник: Милованов в эфире "Свобода слова" Савика Шустера

Прямая речь Милованова: "(претендует ли он на пост главы НБУ - ред.) Это невозможно. Есть закон об НБУ и Кабмине, который требует, чтобы такой человек, как я, после окончания срока полномочий министра подождал один год. То есть, разговор обо мне может быть только с марта следующего года".

Справка: После подачи заявления на увольнение Якова Смолия, на его место рассматривали три возможные кандидатуры на должность главы НБУ. Ими были:

  • бывший председатель правления Райффайзен банка Аваль Владимир Лавренчук,
  • действующий руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко
  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Гончарука Тимофей Милованов.

Что предшествовало: 1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

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Предыстория:

  • 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
  • Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
  • Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.
  • Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
  • 3 июля Рада уволила Смолия.

Украинская правда
Темы: НБУМилованов


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