В штабе сообщили о новых нарушениях "полного" перемирия и их коварстве

30 июля вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, и сделали это только для провокации украинских военных, чтобы потом обвинить украинскую сторону в срыве договоренности о тишине.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: По его данным, обстрелы были осуществлены для провокации украинских защитников возле Орехового - там противник применил стрелковое оружие - а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, осуществил еще и выстрел из подствольного гранатомета.

"Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в штабе и добавили, что с начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Также там отметили, что с момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранений в результате вражеских обстрелов, и это самое важное.

"А на вражеские неприцельные выстрелы, которые можно расценивать как провокацию, наши военнослужащие не реагируют. Враг пытается спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается "полностью контролируемой".

В штабе сообщили также, что в результате заболевания скончался старший сержант Владимир Перекрестов.