Зеленский напомнил РФ, что от Украины нельзя ничего требовать

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

Источник: Зеленский на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, куда он прибыл с рабочей поездкой, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о требовании РФ к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля, Зеленский сказал:

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика".

Что касается встречи советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине, то Зеленский указал, что пока не готов ее полноценно комментировать.

Прямая речь: "Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос".

Что предшествовало: В Офисе президента Украины заявили, что во время встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" в Берлине Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, в то же время Россия взяла паузу.

В то же время, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Москва на переговорах в нормандском формате настаивает на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений в украинскую Конституцию до 6 июля.