Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский напомнил РФ, что от Украины нельзя ничего требовать

Суббота, 4 июля 2020, 13:48
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

Источник: Зеленский на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, куда он прибыл с рабочей поездкой, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о требовании РФ к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля, Зеленский сказал:

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика".

Что касается встречи советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине, то Зеленский указал, что пока не готов ее полноценно комментировать.

Прямая речь: "Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос".

Что предшествовало: В Офисе президента Украины заявили, что во время встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" в Берлине Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, в то же время Россия взяла паузу.

В то же время, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Москва на переговорах в нормандском формате настаивает на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений в украинскую Конституцию до 6 июля.

Темы: ЗеленскийРосcияДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Президент: Я не вижу, что мы должны сдерживать курс гривни

Зеленский напомнил РФ, что от Украины нельзя ничего требовать

обновленоТысячи людей вышли в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

видео 18+Массовая драка со стрельбой на Печерске: 3 раненых, 10 задержанных

Использованные маски надо держать в пакете 3 суток – Минприроды

В Киеве 118 новых случаев коронавируса

Все новости...
Зеленский
Зеленский попросил Баканова разобраться с ДБР, которое вынесло оборудование ВСУ
Смолий встречался с Зеленским перед подачей заявления на увольнение
Жена Зеленского поборола коронавирус, но проблемы остались
Последние новости
14:43
Испания закрыла на карантин район с 200 тысячами жителей
14:26
Президент: Я не вижу, что мы должны сдерживать курс гривни
14:13
После 3 месяцев паузы в Англии заработали пабы, рестораны и парикмахерские
14:00
Зеленский уверяет, что из ОП на Смолия не давили
13:48
Зеленский напомнил РФ, что от Украины нельзя ничего требовать
13:41
Харьков - Берлин-Шенефельд: в Wizz Air появился новый маршрут
13:36
обновленоТысячи людей вышли в поддержку подозреваемых по делу Шеремета
13:20
Тернопольщина. Коронавирус обнаружили e трех учителей, привлеченных к ВНО
13:07
видео 18+Массовая драка со стрельбой на Печерске: 3 раненых, 10 задержанных
12:59
Португалия обиделась на Британию из-за списка "безопасных стран"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!