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В Берлине РФ взяла паузу для ответа на позицию Украины, Франции и Германии – ОП

Суббота, 4 июля 2020, 08:53
В Берлине РФ взяла паузу для ответа на позицию Украины, Франции и Германии – ОП
Офис президента

Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, в то же время Россия взяла паузу.

Источник: пресс-служба президента по итогам переговоров политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата в Берлине

Дословно: "Договоренности Парижского саммита лидеров государств – участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", - подчеркнула украинская делегация.

"Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине", - отметил Андрей Ермак.

Со своей стороны, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".

Детали: В ОП сообщили, что переговоры в Берлине продолжались 11 часов. В них с украинской стороны принимали участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Отмечается, что участники встречи подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "Нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине.

Участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В ОП добавили, что в ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине.

Что предшествовало: 3 июля в Берлине состоялась встреча политсоветников нормандского формата. В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также ряд российских СМИ сообщили, что Дмитрий Козак, курирующий переговоров по Донбассу в Кремле, 3 июля прибыл в Берлин.

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Украинская правда
Темы: Донбасснормандский форматРосcияГерманияФранция
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