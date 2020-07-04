В РФ заявили, что до "нормандской" встречи Украине надо принять десятки законов

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.

Источник: Козак в комментарии журналистам в пятницу в Берлине по итогам встречи политических советников глав государств "нормандской четверки", сообщает ТАСС

Прямая речь: "О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне".

"Но об этом говорить пока очень-очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме – а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины – те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря".

"Это десятки разных законов, которые нужно не только разработать [украинской стороне], но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто".

Детали: По словам Козака, в пятницу состоялся "сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями".

В частности, отметил он, стороны приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании трехсторонней контактной группы мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер по прекращению огня на Донбассе.

По словам Козака, стороны должны договориться, как будут жить вместе и "по какой траектории будут двигаться к совместной жизни".

"Тогда и не будет никаких стимулов для перестрелки", - считает замглавы администрации президента РФ.

Одновременно Козак отметил, что на переговорах "европейские партнеры стараются демонстрировать объективность".

Что предшествовало: В Офисе президента Украины заявили, что во время встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" в Берлине Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, в то же время Россия взяла паузу.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Москва на переговорах в нормандском формате настаивает на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений в украинскую Конституцию до 6 июля.