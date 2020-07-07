Оккупанты в 4 утра пришли с обысками к крымским татарам
Вторник, 7 июля 2020, 07:17
С 4 утра на оккупированном полуострове в домах крымских татар продолжаются обыски.
Источник: "Крымская солидарность" в facebook
Детали: В 4:15 на горячую линию "Крымской солидарности" сообщили о нескольких обысках в разных районах Крыма.
В частности, оккупанты пришли в дома в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов и города Алушта.
Также еще два дома крымских татар подверглись обысками в течение двух часов.
По последней информации, оккупационная власть ворвалась в девять домов.
Напомним:
- С начала оккупации Россией крымского полуострова обыски и задержания крымских татар не прекращаются. Так, 11 июня сотрудники ФСБ задержали Руслана Бекирова, которого раньше склоняли к сотрудничеству и дачи показаний против другого политзаключенного.
- В начале июня российские силовики пришли с обысками к крымским татарам семьи Асановых в селе Курское в аннексирована Крыму.
- В апреле подконтрольный российской оккупационной власти "суд" оштрафовал на 30 000 рублей имама Длявера Халилова за проведение пятничной молитвы.
- По информации омбудсмана, Россия удерживает украинских политзаключенных – крымских татар и активистов – в ненадлежащих условиях, отказывает в свидании с родственниками и не обеспечивает медицинской помощью.
Украинская правда