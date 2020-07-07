Оккупанты в 4 утра пришли с обысками к крымским татарам

С 4 утра на оккупированном полуострове в домах крымских татар продолжаются обыски.

Источник: "Крымская солидарность" в facebook

Детали: В 4:15 на горячую линию "Крымской солидарности" сообщили о нескольких обысках в разных районах Крыма.

В частности, оккупанты пришли в дома в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов и города Алушта.

Также еще два дома крымских татар подверглись обысками в течение двух часов.

По последней информации, оккупационная власть ворвалась в девять домов.

Напомним: