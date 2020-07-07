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Оккупанты в 4 утра пришли с обысками к крымским татарам

Вторник, 7 июля 2020, 07:17
Оккупанты в 4 утра пришли с обысками к крымским татарам
Фото: Крымская солидарность

С 4 утра на оккупированном полуострове в домах крымских татар продолжаются обыски.

Источник: "Крымская солидарность" в facebook

Детали: В 4:15 на горячую линию "Крымской солидарности" сообщили о нескольких обысках в разных районах Крыма.

В частности, оккупанты пришли в дома в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов и города Алушта.

Также еще два дома крымских татар подверглись обысками в течение двух часов.

По последней информации, оккупационная власть ворвалась в девять домов.

Напомним:

  • С начала оккупации Россией крымского полуострова обыски и задержания крымских татар не прекращаются. Так, 11 июня сотрудники ФСБ задержали Руслана Бекирова, которого раньше склоняли к сотрудничеству и дачи показаний против другого политзаключенного.
  • В начале июня российские силовики пришли с обысками к крымским татарам семьи Асановых в селе Курское в аннексирована Крыму.
  • В апреле подконтрольный российской оккупационной власти "суд" оштрафовал на 30 000 рублей имама Длявера Халилова за проведение пятничной молитвы.
  • По информации омбудсмана, Россия удерживает украинских политзаключенных – крымских татар и активистов – в ненадлежащих условиях, отказывает в свидании с родственниками и не обеспечивает медицинской помощью.

Украинская правда

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Темы: Крымкрымские татарыобыски
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