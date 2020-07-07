Зеленский признался, что нарушил закон

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии.

Источник: Офис президента

Дословно: "Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".

Детали: В частности, в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн.

Отмечается, что стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, поэтому Зеленский должен был сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Однако в реестр не поступали такие сообщения. В офисе президента не объяснили, почему он не задекларировал изменений.

Напомним: