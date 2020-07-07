Зеленский признался, что нарушил закон
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии.
Источник: Офис президента
Дословно: "Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".
Детали: В частности, в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн.
Отмечается, что стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, поэтому Зеленский должен был сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.
Однако в реестр не поступали такие сообщения. В офисе президента не объяснили, почему он не задекларировал изменений.
Напомним:
- В июне президент вместе с членами своей команды был в Хмельницком и нарушил карантин. Он вместе с местными чиновниками пошел в кафе, выпил там кофе, хотя работа кафе для посетителей тогда была запрещена.
- Зеленского не смогли оштрафовать на 17 тысяч гривен, потому что он неприкосновенный. Суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснениями, можно привлечь к административной ответственности президента.
- Сам Зеленский заверил, что выплатит штраф добровольно.
- До президентских выборов кандидат Зеленский уверял, что добровольно уйдет в отставку, если нарушит закон. В то же время, эти слова он сказал во время обсуждения коррупционных действий и возможной к ним причастности.