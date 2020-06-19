Зеленского не смогли оштрафовать за кофе в Хмельницком

Суд в Хмельницком приостановил административное производство о нарушении карантинных требований президентом Владимиром Зеленским.

Источник: hromadske

Детали: Такое решение 19 июня объявил судья Андрей Мисинкевич.

Суд должен был рассмотреть вопрос об административном нарушении президента Владимира Зеленского. Речь идет о посещении президентом и делегацией кафе в Хмельницком, когда это было запрещено согласно карантинных ограничений.

Судья приостановил производство и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкасаемым.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком, хотя заведения общепита должны были открыть для посетителей залы только с 5 июня, а до этого работали на открытом воздухе. Вместе с ним в кафе были по меньшей мере 5 человек.

На следующий день главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчения карантина, а Зеленский высказывал готовность оплатить штраф, если нарушил требования Кабинета министров.

После проверки полицейские составили админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей. Это: президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинета и хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

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