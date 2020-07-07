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СБУ задержала ГРУшника, причастного к сбитию Боинга MH17

Вторник, 7 июля 2020, 20:16
СБУ задержала ГРУшника, причастного к сбитию Боинга MH17

СБУ задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемого "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ).

Источник: пресслужба СБУ, Офис генпрокурора в комментарии "Украинской правде"

Детали: В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации.

В ОГП сообщили, что руководители и представители этого "подразделения" имеют непосредственное отношение к сбитию пассажирского самолета "Боинг 777" Малайзийских авиалиний рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

Задержанный по указанию спецслужб России руководил агентурной сетью, по его приказам было осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной Правительству территории Украины.

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров, раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР".

Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Также важная часть обнародованных записей - разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинский (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года.

Украинская правда

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Темы: СБУMH17терроризм
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