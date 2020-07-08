Пандемия: суточная заболеваемость в очередной раз пересекла отметку в 200 тысяч

7 июля в мире зарегистрировали почти 208 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых больных обнаружили в США – более 55 тысяч. В Бразилии подтвердили 48,5 тысяч новых случаев, в Индии – более 23 тысяч, в Южной Африке – около 10 тысяч, в России – 6,3 тысяч, в Мексике – почти 5 тысяч.

В этот день от коронавируса умерли 5512 человек. В частности, 1312 смертей зарегистрировали в Бразилии, 993 – в США, 480 – в Мексике, 479 – в Индии, 200 – в Иране, 198 – в России.

Снимок экрана Worldometers

За время пандемии в мире обнаружили 11 миллионов 948 тысяч случаев заражения коронавирусом, среди них 546 тысяч – летальные. Также побороли болезнь 6 миллионов 849 тысяч человек.

Что предшествовало: 2 июля в мире зарегистрировали более 208 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

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Напомним: