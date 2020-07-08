Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за пожара на Донбассе Украина просит всеобъемлющий режим тишины

Среда, 8 июля 2020, 14:12
Из-за пожара на Донбассе Украина просит всеобъемлющий режим тишины

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции украинская сторона призвала к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Перед началом заседания ТКГ Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возникл масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди.

Ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.

Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, руководитель ОП призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Прямая речь: "Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения".

Предыстория:

  • 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
  • Утром 7 июля пожар локализован, однако к вечеру огонь распространился на село Смоляниново и лесничество вблизи с Капитансво.
  • Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек.
  • Правоохранители рассматривают три версии возгорания.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарЛуганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: