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Из-за пожара на Донбассе Украина просит всеобъемлющий режим тишины

Среда, 8 июля 2020, 14:12

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции украинская сторона призвала к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Перед началом заседания ТКГ Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возникл масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди.

Ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.

Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, руководитель ОП призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Прямая речь: "Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения".

Предыстория:

  • 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
  • Утром 7 июля пожар локализован, однако к вечеру огонь распространился на село Смоляниново и лесничество вблизи с Капитансво.
  • Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек.
  • Правоохранители рассматривают три версии возгорания.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская областьвойна


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