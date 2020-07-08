Из-за пожара на Донбассе Украина просит всеобъемлющий режим тишины

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции украинская сторона призвала к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Перед началом заседания ТКГ Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возникл масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди.

Ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.

Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, руководитель ОП призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Прямая речь: "Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения".

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