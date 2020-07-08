Из-за пожара на Донбассе Украина просит всеобъемлющий режим тишины
На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции украинская сторона призвала к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.
Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которого цитирует пресс-служба ведомства
Детали: Перед началом заседания ТКГ Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возникл масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди.
Ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.
Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, руководитель ОП призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Прямая речь: "Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения".
Предыстория:
- 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
- Утром 7 июля пожар локализован, однако к вечеру огонь распространился на село Смоляниново и лесничество вблизи с Капитансво.
- Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек.
- Правоохранители рассматривают три версии возгорания.