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Минские соглашения нужно пересмотреть, а Украине стоит подумать о новых союзниках – Резников

Четверг, 9 июля 2020, 17:41

Вице-премьер-министр Украины - первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников считает, что Минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр, что позволит реально изменить ситуацию.

Источник: Резников в блоге, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Резникова: "По ряду причин условия Минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины. Это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных Минских соглашениях. Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате последующей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли. Понятно, что подобные аномалии лишают весь Минский процесс его логики.

Являясь нацией, которая находится на передовой в нынешней конфронтации, Украина является наиболее очевидным направлением для стратегий сдерживания. В практическом плане это означает пересмотр Минского процесса и адаптацию рамок нынешнего диалога с учетом геополитических реалий. Сейчас не время догматически цепляться за существующие договоренности. Напротив, творческие подходы необходимы для обеспечения глобальной безопасности и предотвращения дальнейшей европейской дестабилизации".

Детали: Резников также считает, что если обычные коалиции не работают, то Украине стоит подумать о создании новых коалиций и привлечении новых союзников.

Он указал, что в течение года Украина предприняла значительные усилия для возобновления практической составляющей Минского процесса, включая всё: от отвода войск от линии соприкосновения сторон до переформатирования своей делегации в Трехсторонней контактной группе. Однако, по его словам, "прорыв не осуществился, так как российские коллеги продолжают нарушать соглашение о прекращении огня, что является самым фундаментальным моментом всего Минского процесса".

Резников подчеркивает, что, помимо поддержки прагматического подхода к выполнению Минских соглашений, западные лидеры должны также пересмотреть роль и функции международных институтов безопасности, участвующих в мирном процессе в Украине.

Он так же напомнил, что ОБСЕ никогда не размещала миротворцев в больших масштабах для нейтрализации конфликта: "Теперь, возможно, пришло время для такого шага. Мы полностью осознаем серьезность проблемы, но успешный результат будет значительным для всего континента. Это потребует реального лидерства и может стать особой задачей для Швеции, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году".

Прямая речь Резникова: "Поиск новых моделей на различных международных платформах должен сопровождаться расширением двустороннего сотрудничества между Украиной и всеми странами, которые вкладывают средства в восстановление мира в Европе и его сохранение для всего мира.

Украина недавно перешла на следующий этап в отношениях с НАТО. Мы готовы подтвердить новый статус Украины как Партнера с расширенными возможностями в коллективной и двусторонней моделях безопасности. Например, это может означать признание Украины главным союзником, не входящим в НАТО".

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Темы: ТКГДонбассвойна


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