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В Минздраве объяснили раздел Украины на зоны: политического подтекста нет

Суббота, 1 августа 2020, 16:23

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в решении о продлении в Украине адаптивного карантина по новым правилам и в распределении регионов соответственно уровню распространения коронавируса нет политического подтекста.

Источник: пресс-служба Минздрава

Детали: По словам Степанова, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, без влияния человеческого фактора.

При этом ограничения в регионах будут вводиться исключительно с учетом определенных показателей. Глава Минздрава добавил, что Центральная комиссия ТЭБ и ЧС по пятницам будет анализировать ситуацию в стране для определения уровня распространения болезни в каждой конкретной административно-территориальной единице. Переход региона из одной в другую зону опасности возможен при условии ухудшения ситуации в течение 5 дней подряд.

Прямая речь: "Мы честно говорим, какова ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев.

Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе.

Напомним:

В трех областях Украины определили "красные" зоны, где будут действовать жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен с понедельника в городе Луцк, городе Тернополь и в Черновицкой области в Кицманском районе.

При этом Киев попал в "зеленую" зону эпидемической опасности, потому что его показатели не превышали принятые нормы 5 дней подряд.

Украинская правда
Темы: МинздравкарантинкоронавирусМинздрав


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