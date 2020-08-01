Ляшко объяснил, почему Луцк – в красной зоне, а Киев и Львов – нет

Киев попал в "зеленую" зону эпидемической опасности, потому что его показатели не превышали принятые нормы 5 дней подряд.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 августа

Детали: Журналисты спросили, почему большую часть Украины 31 июля отнесли к "зеленой" зоне – то есть наиболее безопасной по распространению COVID-10, даже Киев, хотя столица в последнее время – в лидерах по приросту новых больных, как и Львовская область.

Ляшко ответил, что зеленая, желтая, оранжевая или красная зоны определяются по 4 национальными показателями, которые исчисляются за 5 дней подряд.

Прямая речь Ляшко: "Потому Киев сегодня – в зеленой зоне, потому что нет превышения 5 дней подряд".

Напомним: Львов и три района Львовской области – в "оранжевой" зоне, а Киев, как и вся Киевская область – в "зеленой", хотя они являются лидерами по приросту новых больных коронавирусной болезнью в последний месяц.

Власти Луцка, который попал в опаснейшую зону по распространению Covid-19, отказывается останавливать общественный транспорт и закрывать общественные заведения.

По правилам, которые будут действовать с 1 по 31 августа по меньшей мере, адаптивный карантин позволяет выделять даже отдельные города и районы области в "красную" или другую зону, если именно из-за них общий показатель области ухудшается 5 дней подряд.

Чтобы иметь возможность ослабить ограничения, населенный пункт или район должны показать 3 дня подряд более хорошие показатели, не превышающие нормы (по заполненности коек больными с коронавирусом, уровню тестирований, проценту выявления и динамике распространения COVID-19).