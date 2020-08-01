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Ляшко объяснил, почему Луцк – в красной зоне, а Киев и Львов – нет

Суббота, 1 августа 2020, 12:55
Ляшко объяснил, почему Луцк – в красной зоне, а Киев и Львов – нет

Киев попал в "зеленую" зону эпидемической опасности, потому что его показатели не превышали принятые нормы 5 дней подряд.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 августа

Детали: Журналисты спросили, почему большую часть Украины 31 июля отнесли к "зеленой" зоне – то есть наиболее безопасной по распространению COVID-10, даже Киев, хотя столица в последнее время – в лидерах по приросту новых больных, как и Львовская область.

Прямая речь: "Когда мы говорим о том, как определяются зеленая, желтая, оранжевая или красная зона, мы говорим, что есть 4 национальных показателя. Если область или регион не превышает в течение 5 дней подряд эти четыре показателя – по любому из них, но суммарно не превышает 5 дней – он продолжает оставаться в зеленой зоне.

Как только область превышает 5 дней подряд хоть по одному из показателей – или через день по одному показателю, но суммарно есть 5 дней подряд превышение национальных показателей – эта область сразу разбивается на административно-территориальные единицы и оценивается вклад каждой административно-территориальной единицы на уровне области в структуру заболеваемости и определяются зоны, по которым вводятся дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

Киев сегодня, если посмотреть динамику количества превышений за последние 10 дней, не имеет превышения 5 дней подряд по национальным показателям. Как только у него будет 5 дней подряд превышение, он сразу будет оценен эпидемиологами, – просчитаны формулы, – и будет вынесен вопрос о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий путем установления соответствующей цветной зоны на национальную комиссии ТЭБ и ЧС".

Напомним: Львов и три района Львовской области – в "оранжевой" зоне, а Киев – в "зеленой", хотя они являются лидерами по приросту новых больных коронавирусной болезнью в последний месяц.

 
Львов и три района Львовской области – в "оранжевой" зоне
ЦОЗ, reachinitiative.maps.arcgis.com 
 
Киев и Киевская область – в "зеленой" зоне
ЦОЗ, reachinitiative.maps.arcgis.com

Власти Луцка, который попал в список самых опасных зон по распространению COVID-19, отказывается останавливать общественный транспорт и закрывать общественные заведения.

По правилам, которые будут действовать с 1 по 31 августа по меньшей мере, адаптивный карантин позволяет выделять даже отдельные города и районы области в "красную" или другую зону, если именно из-за них общий показатель области ухудшается 5 дней подряд.

Чтобы иметь возможность ослабить ограничения, населенный пункт или район должны показать 3 дня подряд более хорошие показатели, не превышающие нормы (по заполненности коек больными с коронавирусом, уровню тестирований, проценту выявления и динамике распространения COVID-19).

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Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019КиевЛьвовщина
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