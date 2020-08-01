Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МОЗ озвучили новые прогнозы потерь от COVID в Украине

Суббота, 1 августа 2020, 19:39
В МОЗ озвучили новые прогнозы потерь от COVID в Украине
МОЗ

В Министерстве здравоохранения заявляют, что экономические потери от введения жесткого карантина в Украине меньше, чем были бы без него, а потенциальные человеческие потери при нынешних показателях специалисты оценивают в порядка 4 тысяч.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 августа

Прямая речь: "Мы понимаем, что до появления специфических препаратов лечения или вакцины, которая будет защищать нас от коронавирусной болезни, к сожалению, действенным методом профилактики и реагирования на распространение коронавирусной болезни остаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.

На сегодня 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, 25 уже исследуются клинически и 6 из них максимально приблизились к практическому применению, они находятся на третьей стадии испытаний...

Когда месяц назад мы впервые представили прогнозы, Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию. Сейчас наша динамика отражает "желтый" сценарий – и мы ориентируемся на порядка 4 тысяч летальных случаев и около 400 (тысяч) случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране.

Наши коллеги из Киевской школы экономики рассчитали эффект от внедрения карантина. Этот эффект оценивается как разница между стоимостью спасенных жизней и размером издержек от ВВП на конец года. Расчеты Киевской школы экономики показывают, что в глобальном масштабе от внедрения карантина экономические потери для страны меньше, чем были бы без него".

Детали: Ляшко добавил, что карантин позволил Украине предотвратить коллапс системы здравоохранения и подготовить ее к реагированию на COVID-19. Так, аппаратов ИВЛ только в больницах, определенных для помощи больным с коронавирусом, – уже 3759.

Кроме того, увеличилось количество лабораторий для диагностики коронавируса: 94 лаборатории делают ПЦР-тестирования, 279 лабораторий – ИФА-тестирования.

Напомним: В Украине с начала марта до августа зафиксировали 71 056 случай заражения коронавируса Sars CoV 2, из них 1 709 стал летальным, а 39 308 человек преодолели болезнь. Сейчас болеют 30 039 человек. За все время наблюдений было зафиксировано 124 076 подозрений на COVID-19.

В мире с конца 2019 года зафиксировали уже более 17,6 миллионов больных, из них более 680,5 тысяч человек умерли, порядка 10,4 миллионов человек – выздоровели, но еще болеют порядка 6,6 миллионов человек.

Ляшко напомнил, что Украина надеется получить около 8 миллионов доз вакцины от COVID-19 в рамках альянса COVAX, что позволит вакцинировать 20% населения.

Кроме того, в МОЗ хотят, чтобы в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ украинцы больше вакцинировались от гриппа, ведь возможна одновременная циркуляция гриппа и коронавируса.

Читайте также:  Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019медицинаэкономикакарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: