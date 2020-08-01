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Кравчук указал на важность участия США в переговорах по Донбассу

Суббота, 1 августа 2020, 22:52
Кравчук указал на важность участия США в переговорах по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что решить вопрос установления мира на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе Соединенных Штатов.

Источник: Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние. Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем".

Детали: Глава делегации Украины в ТКГ уточнил, что говорит о возможной роли США в перспективе. При этом он выразил надежду, что и в существующем формате есть шанс на прекращение боевых действий.

Напомним: Представитель Украины в Трехсторонние контактной группе Леонид Кравчук заявил, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаСШАДонбассОРДЛО
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