Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Минздраве объяснили, что не так с российской вакциной от COVID-19

Среда, 12 августа 2020, 16:21

В украинском Министерстве здравоохранения указали на главные недостатки разработанной в России вакцины от коронавируса.

Источник: объяснение заместителя министра здравоохранения – главного санврача Украины Виктора Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдении их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая бы позволила накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях.

Именно на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование (prospective placebo controlled trial). На сегодня стало практикой привлечение обычно 20 тыс. лиц, получающих вакцину, а 10 тыс. - плацебо; или 15 тыс. вакцину и 15 тыс. - плацебо. Это единственный способ проверить, работает ли вакцина…"

Детали: По словам Ляшко, третья фаза исследований, которой не хватает российской вакцине, должна показать, что препарат не вызывает нетипичных тяжелых побочных эффектов.

Также он отметил, что по мнению Всемирной организации здравоохранения, гонки по созданию вакцины не должны сказываться на их безопасности и эффективности. Разработка и клинические испытания любых лекарственных средств, в том числе и продуктов в области биотехнологий, которыми являются вакцины – длительный, ресурсоемкий и высокотехнологичный процесс, который выдвигает чрезвычайно высокие требования к производителям и научным учреждениям, которые стремятся внедрить новинку на глобальном рынке.

Ляшко рассказал, что не только ВОЗ, но и местная Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовали Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины. Основание для таких рекомендаций - ограниченные данные относительно эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли гораздо дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако которые ожидают на полноценное завершение испытаний и преквалификацию ВОЗ.

Главный санврач напомнил, что сейчас в мире есть 26 вакцин-кандидатов, 6 из которых уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников.

Напомним: 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже сделала ею прививку.

Украинская правда
Темы: РосcиямедицинакоронавирусCovid-2019Минздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина отправила Беларуси запрос о выдаче 28 "вагнеровцев"

фотоПротесты в Беларуси: Лукашенко собрал совещание и обозначил главные задачи

Кабмин изменил критерии определения карантинных зон

Милиция открыла огонь по протестующим в Бресте: есть раненый

фото, видеоЗа три дня в Беларуси задержали 6000 человек

Кабмин передумал назначать бизнесмена главой Кировоградской ОГА

Все новости...
Росcия
Ощадбанк выиграл у Сбербанка РФ суд за торговую марку "СБЕРБАНК"
Дезинформация, которая работает против дружеских отношений Украины с Западом, происходит в значительной степени из российских источников
Россия посоветовала США "прекратить нарушать права индейцев и оставить их территорию"
Последние новости
16:37
Ощадбанк выиграл у Сбербанка РФ суд за торговую марку "СБЕРБАНК"
16:22
Тараса Шевченко назначили заместителем министра культуры и информполитики
16:21
В Минздраве объяснили, что не так с российской вакциной от COVID-19
16:20
Антоненко оставили в СИЗО: судьи те же, которые отпустили Кузьменко
16:10
СOVID-19 в Харьковской опере: более 70 сотрудников на самоизоляции
16:05
Украинцев больше всего среди лиц, высланных из Германии в прошлом году
15:46
"Энергоатом" возобновит строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС
15:45
Криклий рассказал, как сэкономить на покупке билетов на Интерсити
15:27
"Туристический магнит": Украина сделает музей Королева национальным
15:24
Украина прекращает культурное сотрудничество с Россией – решение правительства
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!