Украинцам планируют менять бумажные паспорта на пластиковые

Кабинет министров поддержал проект закона о паспорте в форме книжечки, согласно которому планируется постепенный вывод бумажных паспортов из обращения с заменой их на пластиковые карточки.

Источник: сайт Министерства внутренних дел

Детали: Предложенный закон предусматривает, что если гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. А новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

Сроки действия паспортов-книжечек будут следующие:

- для лиц от 16 до 25 лет - до 25-летнего возраста;

- для лиц от 25 до 45 лет - до 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотокарточку во время оформления паспорта;

- для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен после достижения лицом 45-летнего возраста, - фотокарточку во время оформления паспорта.

Напомним: Еще в 2018 году Кабинет министров принял постановление об оформлении паспорта гражданина Украины только в форме пластиковой карточки.