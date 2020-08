Грибаускайте о Беларуси: диктатор с окровавленными руками должен уйти

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте выступила с резким заявлением по поводу последних событий в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем Twitter.

"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Грибаускайте.

Напомним, накануне действующий президент Литвы предложил план урегулирования для Беларуси из трех пунктов: прекратить применение силы против граждан, освободить задержанных и начать диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.

Литовский МИД заявил, что правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil