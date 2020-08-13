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Грибаускайте о Беларуси: диктатор с окровавленными руками должен уйти

Четверг, 13 августа 2020, 14:32

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте выступила с резким заявлением по поводу последних событий в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем Twitter.

"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Грибаускайте.

Напомним, накануне действующий президент Литвы предложил план урегулирования для Беларуси из трех пунктов: прекратить применение силы против граждан, освободить задержанных и начать диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.

Литовский МИД заявил, что правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.

Перед этим Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси из-за политических репрессий.

Напомним, после четвертых суток протестов белорусов против предварительных результатов выборов МВД страны заявило о еще 700 задержанных. Таким образом, общее количество задержанных приблизилось к 7000 человек. Среди них и как минимум трое граждан Украины.

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Темы: ЛитваБеларусьЛукашенкомитингивиборы


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