Грибаускайте о Беларуси: диктатор с окровавленными руками должен уйти
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте выступила с резким заявлением по поводу последних событий в Беларуси.
Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем Twitter.
"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Грибаускайте.
Напомним, накануне действующий президент Литвы предложил план урегулирования для Беларуси из трех пунктов: прекратить применение силы против граждан, освободить задержанных и начать диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.
Литовский МИД заявил, что правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.
Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020
Перед этим Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси из-за политических репрессий.
Напомним, после четвертых суток протестов белорусов против предварительных результатов выборов МВД страны заявило о еще 700 задержанных. Таким образом, общее количество задержанных приблизилось к 7000 человек. Среди них и как минимум трое граждан Украины.
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