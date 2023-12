Грибаускайте про Білорусь: диктатор з закривавленими руками має піти

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте виступила з різкою заявою щодо останніх подій у Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму Twitter.

"Лукашенку, диктаторе з закривавленими руками - йди зараз. Ти визначив свою долю - у тебе немає майбутнього на білоруській землі", - написала Грибаускайте.

Нагадаємо, напередодні чинний президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі з трьох пунктів: припинити застосування сили проти громадян, звільнити кілька затриманих та почати діалог зі своїм громадянським суспільством, створивши Національну раду у складі представників уряду та громадянського суспільства.

Литовський МЗС заявив, що уряд Литви розглядає можливість прийняти громадян Білорусі, які постраждали під час масових акцій протесту проти результатів виборів президента.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil