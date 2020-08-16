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ООС: На всех участках фронта наблюдается тишина

Воскресенье, 16 августа 2020, 07:05

Источник: штаб ООС

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

15 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".

Темы: ООС


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