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Седлецкая о поджоге: Авто "Схем" знают фигуранты расследований и Портнов публиковал данные

Понедельник, 17 августа 2020, 08:18
Седлецкая о поджоге: Авто Схем знают фигуранты расследований и Портнов публиковал данные

Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому.

Источник: Седлецкая в Facebook

Прямая речь: "О ночном поджоге редакционного автомобиля "Схем", который принадлежит нашему водителю Борису Мазуру.

Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали "хлопок". Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро.

Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий, осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление. Теперь у полиции – 24 часа на определение квалификации дела и внесение его в Единый реестр досудебных расследований.

Из очевидных мыслей – где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей – их паспорта, номера авто, адреса проживания, и угрожал редакции. У Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которая, впрочем, не двигается. А в минувшую пятницу Портнов в очередной раз опубликовал вот такое: "маргинальное Радио Свобода – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер".

Но вряд ли приходится ограничиваться только этой версией. Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований.

Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, которая кому-то очень не нравится".

Этому предшествовало: Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИПортнов
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