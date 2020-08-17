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Неизвестные ночью сожгли авто "Схем" – Ткач

Понедельник, 17 августа 2020, 06:14

Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Источник: журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач в facebook

Прямая речь: "Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли".

 
Фото: Михаил Ткач

Детали: По словам журналиста, последний материал, который снимали с помощью авто "KIA Cerato" – это "Короли дорог". Он касался того, как транспорт первых лиц государства нарушает ПДД.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома где живет водитель", – написал Ткач.

 
Фото: Михаил Ткач
 
Фото: Михаил Ткач

Предыстория:

  • Утром 8 августа журналистам программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
  • За два дня с момента открытия уголовного производства относительно вероятного прослушивания журналиста-расследователя программы "Схемы" Михаила Ткача полиция один раз осмотрела место событий, но без использования специальной техники. Однако с помощью отвертки следователь "нашел" три отверстия на чердаке, которые ведут в дом журналиста.
  • Позже Ткач подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции. 
  • Последние расследования Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обход карантина нардепами и бизнесменами, отпуск президента в Омане и "пленки Ермака".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СМИ


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