Неизвестные ночью сожгли авто "Схем" – Ткач
Понедельник, 17 августа 2020, 06:14
Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
Источник: журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач в facebook
Прямая речь: "Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли".
Детали: По словам журналиста, последний материал, который снимали с помощью авто "KIA Cerato" – это "Короли дорог". Он касался того, как транспорт первых лиц государства нарушает ПДД.
"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома где живет водитель", – написал Ткач.
Предыстория:
- Утром 8 августа журналистам программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
- За два дня с момента открытия уголовного производства относительно вероятного прослушивания журналиста-расследователя программы "Схемы" Михаила Ткача полиция один раз осмотрела место событий, но без использования специальной техники. Однако с помощью отвертки следователь "нашел" три отверстия на чердаке, которые ведут в дом журналиста.
- Позже Ткач подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции.
- Последние расследования Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обход карантина нардепами и бизнесменами, отпуск президента в Омане и "пленки Ермака".
Ольга Гетьманец, УП