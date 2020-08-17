Неизвестные ночью сожгли авто "Схем" – Ткач

Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Источник: журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач в facebook

Прямая речь: "Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли".

Фото: Михаил Ткач

Детали: По словам журналиста, последний материал, который снимали с помощью авто "KIA Cerato" – это "Короли дорог". Он касался того, как транспорт первых лиц государства нарушает ПДД.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая добавила, что событие произошло в час ночи, а машина восстановлению не подлежит. Она также сообщила, что на месте работает полиция.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома где живет водитель", – написал Ткач.

Фото: Михаил Ткач

Фото: Михаил Ткач

Почему это важно: Осенью прошлого года заместитель главы Администрации президента Януковиче Андрей Портнов обнародовал данные трех автомобилей программы "Схемы: коррупция в деталях" из-за подготовки расследования его связей с действующей украинской властью. Кроме этого, он также выставил персональные данные водителя "Схем", в частности домашний адрес, имя и фамилию. В свою очередь редакция программы расценила это как давление на команду.

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