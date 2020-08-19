Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: "обстрелов со стороны противника не зафиксировано"

Среда, 19 августа 2020, 07:33

Источник: штаб ООС

Дословно: "18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".

Темы: ООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Руководитель ГУР: СБУ не причастна к "вагнеровцам", а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ

В Минск мог прилететь директор ФСБ РФ - СМИ

"Награждал лично Сурков": Бойцы ПВК Вагнера рассказали, как сбивали украинские самолеты

Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС

Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти

Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси

Все новости...
ООС
ООС: на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел
Боевики ни разу не открыли огонь по украинским военных – ООС
ООС: На всех участках фронта наблюдается тишина
Последние новости
08:00
Главные новости вторника и ночи: фальсификации в Беларуси, провал захвата вагнеровцев
07:33
ООС: "обстрелов со стороны противника не зафиксировано"
06:58
ФотоЯпонский грузовой космический корабль заполнили мусором и отсоединили от МКС
05:51
Демократическая партия США утвердила своего кандидата в президенты
05:05
Украина на 18-м месте в мире по количеству новых случаев COVID-19
04:17
Военные в Мали захватили президента страны и заставили его подать в отставку
03:14
Трамп назвал еще одну компанию, которая может купить ТikТok
02:21
Фото ВидеоМарсоход Perseverance скорректировал траекторию и продолжил полет со скоростью 115 860 км/ч
01:16
Швеция о протестах в Беларуси: Режим без колебаний использует все правительственные инструменты против собственного народа
00:19
Коронавирус в Черновицкой области: 42 человека выздоровели, 154 заболели
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!