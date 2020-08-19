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ООС: "обстрелов со стороны противника не зафиксировано"

Среда, 19 августа 2020, 07:33
ООС: обстрелов со стороны противника не зафиксировано

18 августа на Донбассе "обстрелов со стороны противника не зафиксировано".

Источник: штаб ООС

Дословно: "18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".

Темы: ООС
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