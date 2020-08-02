Цепкало: Кремль решил не поддерживать Лукашенко на выборах
Политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало считает, что Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Беларуси.
Источник: Цепкало в интервью hromadske
Детали: По мнению Цепкало, Россия впервые решила не занимать позицию Лукашенко, так как боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Якобы белорусы могут расценить такие действия Кремля как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед.
Прямая речь: "И для России серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее, ведь нет пока гарантии, что его переизберут. Или наоборот, поддержать белорусский народ – это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязанностей".
Что предшествовало: 2 августа стало известно, что Цепкало, который ранее сбежал из Беларуси в Россию, теперь находится в Киеве.
Предыстория:
- 24 июля Цепкало с двумя детьми выехали из Беларуси. Политик боялся, что его арестуют на родине. Его жена рассказала, что располагает информацией не только о потенциальном аресте мужа, но и возможном лишении семьи родительских прав, поэтому детей также вывезли за границу.
- 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, мотивируя тем, что у политика нет необходимых для этого 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было передано 160 тысяч подписей, но ЦИК Беларуси признал достоверными менее 80 тысяч из них.
- Жену бывшего претендента в президенты Беларуси Веронику Цепкало вызывают на допрос, а ее сестру утром 30 июля задержали.
- Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.