Цепкало: Кремль решил не поддерживать Лукашенко на выборах

Политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало считает, что Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Беларуси.

Источник: Цепкало в интервью hromadske

Детали: По мнению Цепкало, Россия впервые решила не занимать позицию Лукашенко, так как боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Якобы белорусы могут расценить такие действия Кремля как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед.

Прямая речь: "И для России серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее, ведь нет пока гарантии, что его переизберут. Или наоборот, поддержать белорусский народ – это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязанностей".

Что предшествовало: 2 августа стало известно, что Цепкало, который ранее сбежал из Беларуси в Россию, теперь находится в Киеве.

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