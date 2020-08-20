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Демократы выбрали кандидата на пост вице-президента США

Четверг, 20 августа 2020, 07:05

Демократическая партия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента США.

Источник: CNN

Детали: 55-летняя Харрис намерен избираться вместе с 77-летним кандидатом и бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Камала Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой, которая претендует на эту должность.

Напомним:

Темы: СШАвиборыТрампБайден


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