Демократы выбрали кандидата на пост вице-президента США
Четверг, 20 августа 2020, 07:05
Демократическая партия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента США.
Источник: CNN
Детали: 55-летняя Харрис намерен избираться вместе с 77-летним кандидатом и бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.
Камала Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой, которая претендует на эту должность.
Напомним:
- Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Байден представил Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США 12 августа.