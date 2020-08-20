Шеф дипломатии ЕС высказался относительно вероятного отравления Навального

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель требует привлечения виновных к ответственности, если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Обеспокоенный услышать о возможном отравлении Алексея Навального. Если это будет подтверждено, виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Боррель в своем Twitter.

Он пожелал российскому политику скорейшего и полного выздоровления.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее заявил об обеспокоенности сообщениями о вероятном отравлении Навального, а его эстонский коллега Урмас Рейнсалу призвал расследовать все обстоятельства.

Напомним, утром 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала, что Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с отравлением.

Сейчас Навальный находится в реанимации. Его подключили к аппарату "искусственного дыхания". Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.

Врачи поставили предварительный диагноз - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.