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Шеф дипломатії ЄС висловився щодо ймовірного отруєння Навального

Четвер, 20 серпня 2020, 14:04

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вимагає притягнення винних до відповідальності, якщо інформація про отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального підтвердиться.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Стурбований чути про ймовірне отруєння Алексєя Навального. Якщо це буде підтверджено, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написав Боррель у своєму Twitter.

Він побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс раніше заявив про стурбованість повідомлення щодо ймовірного отруєння Навального, а його естонський колега Урмас Рейнсалу закликав розслідувати всі обставини.

Нагадаємо, вранці 20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації.

Його речниця Кіра Ярмиш розповіла, що Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.

Зараз Навальний перебуває в реанімації. Його підключили до апарату "штучного дихання". Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Пізніше Ярмиш повідомила, що Навальний впав у кому.

Лікарі поставили попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння. 

Теми: НавальнийЄС


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